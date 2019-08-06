خالد عكاشة: الداخلية تعاملت بقدر عال من الاحترافية مع حادث معهد الأورام

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن وزارة الداخلية تعاملت ب «قدر عالٍ من الاحترافية» مع حادث معهد الأورام.

وأضاف في لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أمس الاثنين، أن الوزارة تمكنت من فك شفرة الحادث بتحديد سبب الانفجار وتفريغ الكاميرات، مشيرًا إلى أن الرأي العام المصري استطاع مشاهدة الرواية كاملة قبل مرور 12 ساعة على الحادث.

وكان محيط معهد الأورام، شهد في ساعة متأخرة من مساء الأحد، انفجارا ضخما، أدى لاشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 47 آخرين وفقا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أمس الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.