رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يهدد بإطلاق عملية واسعة النطاق في غزة لكبح جماح حماس

تعهد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، بتبني سياسة أكثر قوة عن تلك التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد حركة حماس، مُهددا بإطلاق عملية واسعة النطاق في غزة.

وقال جانتس، في تصريحات أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، "إنه في حال تعرضنا للهجوم مرة أخرى، أؤكد بأنه سيكون الأخير، فلن نبرم اتفاقيات مع حماس، بل سنهزمها عسكريا".

وهدد كذلك باستئناف قتل قادة حماس، مُتعهدا بإطلاق عملية واسعة النطاق في قطاع غزة إذا لم تتوقف هجمات حماس ولم يتحقق هدوء تام في المنطقة.