بريطانيا توجه اتهاما بالشروع في القتل لمراهق ألقى طفلا من شرفة متحف

وجهت السلطات البريطانية اتهاما بالشروع في القتل، اليوم الثلاثاء، إلى مراهق (17 عاما)، يُعتقد أنه ألقى طفلا في السادسة من شرفة في الطابق العاشر بمتحف "تيت مودرن" في لندن.

وقالت شرطة لندن في بيان إن المراهق سيمثل أمام محكمة "بروملي يوث كورت" في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).

وتم استدعاء الشرطة إلى المتحف يوم الأحد، بعدما تم العثور على الطفل ، وهو مواطن فرنسي يزور لندن مع أسرته، على سطح في الطابق الخامس. ونقل إلى المستشفى حيث يرقد هناك في حالة حرجة لكنها مستقرة.

وتقول الشرطة إنه ليست هناك علاقة بين المشتبه به والضحية، ودعت الشهود إلى الإدلاء بأقوالهم.

وقال محقق الشرطة البارز جون ماسي في بيان: "يتم التعامل مع ذلك على أنه حادث منعزل بدون أي دافع واضح".

وأضاف: "يحرص فريقي بشدة أيضا على التحدث معكم إذا شاهدتم ذكرا سلوكه غير مناسب أو مشبوه أو مثير للقلق، في الساعة أو الساعتين اللتين سبقتا الحادث في المتحف أو بالقرب منه".

ويزور مئات السائحين والأسر المتحف الشهير الواقع في وسط لندن في عطلات نهاية الأسبوع. وتعد منصة المشاهدة، المطلة على نهر التايمز، نقطة جذب للعديد من الزوار.