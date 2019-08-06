التلفزيون الموريتاني يبرز دور مصر في مساعدة الكوادر الموريتانية

أولى التلفزيون الموريتاني الرسمي اهتماما كبيرا للدور الثقافي المصري في موريتانيا، حيث أبرز أهمية الدور الذي لعبته الدولة المصرية في مساعدة الكوادر الموريتانية الشابة على مدى 55 عاما.

وبث التلفزيون الموريتاني - بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لافتتاح المركز الثقافي المصري في نواكشوط - تقريرا مفصلا يبرز أهمية الدور الذي يلعبه المركز في نشر الثقافة، مشيدا بدور الرئيس "الرمز" جمال عبد الناصر في افتتاح المركز حتى قبل اعتراف الجامعة العربية بموريتانيا عضوا في الجامعة.

وأكد المستشار الثقافي المصري مدير المركز الدكتور نشات ضيف - في التقرير - أهمية العلاقات المصرية الموريتانية، وقال إنها "ضاربة في جذور التاريخ ومبنية على تعاون وثيق"، مؤكدا شغف الموريتانيين بالثقافة والحضارة المصرية.

واعتبر ضيف أن المركز يشكل صفحة ناصعة من العطاء الثقافي المصري في موريتانيا خرج أجيالا ولعب دورا متميزا من خلال مساعدة الطلاب والباحثين الموريتانيين في جميع مجالات المعرفة.

ونقل التلفزيون عن حسين ولد محمد عمر أمين المكتبة في المركز قوله إن هناك إقبالا ملحوظا من الطلاب الموريتانيين على المكتبة في مجالات عديدة من بينها الطب والهندسة والزراعة، مضيفا أن المكتبة تحوي أكثر من عشرين ألف كتاب في مختلف التخصصات، وأن المركز شهدت تطورا خلال الفترة الأخيرة من خلال توفير عدة خدمات من بينها خدمات الانترنت للرواد؛ ما جعلهم ينهلون من معارف متعددة.