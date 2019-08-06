تتساقط دماء الأضحية في أرجاء المنزل ببعض الأحيان، وذلك خلال وضع اللحم في "الفريزر" أو نقلها من مكان الذبح إلى المطبخ لتقسيمها قبل توزيعها، كما يتعرض المطبخ إلى الأتساخ وهذا ما يصدر عنه رائحة غير محببة نتيجة لجفاف الدماء على الأرض أو سطح التقطيع.

وحتى تتخلص السيدات من هذه الرائحة وتزيل دم الأضحية الملتصق في الأرض تستخدم منشفة وماء ومسحوق تنظيف الأرضيات، لكن أحيانًا لا تكفي هذه الأغراض للتنظيف؛ حيث أنها تزيل بالفعل الدماء لكن تبقى الرائحة عالقة في البيت وتزعج من داخله خلال العيد وتسبب إحراج لهم في حالة وجود ضيوف.

ويمكن بسهولة إزالة آثار دماء الأضحية والرائحة أيضًا بطريقة سهلة وسريعة، لكن يجب اتباع ما يلي:

1- السكاكين

احرصي على غسل السكاكين المستخدمة في تقطيع اللحم فور الانتهاء وضعيهم في سائل التنظيف وماء ساخن لمدة 10 دقائق قبل غسلهم بالماء وتجفيفهم؛ حتى تزول الرائحة نهائيًا.

2- أماكن نقاط الدماء

حينما تقومين بإزالة الدماء عن الأرضية، استخدمي بيكربونات الصودا على قطعة قماش لكن ضعي كمية قليلة منه؛ حيث أن هذه المادة تزيل آثار الدماء بسهولة وتترك الأرضية لامعة.

3- القضاء على الرائحة

بعد إزالة الدم من الأرض، يمكن أن يكون هناك رائحة مزعجة مازالت عالقة فيه، وفي هذه الحالة احضري بيكربونات الصودا مجددًا وضعي منها كمية قليلة على القليل من الماء واخلطي المكونات في الماء وامسحي به الأرضية ثم جففيها بقطعة قماش.

وفي حالة وجود رائحة عالقة تظهر حينما يدخل أحد إلى المنزل، عليكِ غلي قشر برتقال وليمون في ماء على النار وغطيهم بإحكام، وبمجرد ظهور الرائحة ارفعي الغطاء واتركيها تنتشر وستزول رائحة الدماء خلال دقائق، وفي حالة عدم الرغبة في هذه الخلطة، يمكن استخدام الفانيليا مع الماء.