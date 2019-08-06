 المدير العام السابق للإيسيسكو: التفجير الإرهابي بمعهد الأورام جريمة بشعة ومدانة دينيا وقانونيا - بوابة الشروق
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المدير العام السابق للإيسيسكو: التفجير الإرهابي بمعهد الأورام جريمة بشعة ومدانة دينيا وقانونيا

الدكتور عبد العزيز التويجري
الدكتور عبد العزيز التويجري
محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 12:41 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 12:41 ص

علق الدكتور عبد العزيز التويجري، المدير العام السابق، للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، على حادث المنيل الذي وقع أمس الأحد.

وقال في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الاثنين: "التفجير الإرهابي أمام معهد الأورام في القاهرة جريمة بشعة، ومدانة دينيًا وقانونيًا وأخلاقيًا"، مختتمًا تغريدته بهاشتاج "الإرهاب فساد في الأرض".

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.

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