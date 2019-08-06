الإسماعيلى يطلب تعديل موعد مباراته مع الأهلي الليبي

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أرسل مسؤولو النادي الإسماعيلى خطابا رسميا لاتحاد الكرة من أجل مخاطبة نظيره الاتحاد العربى بشأن تأجيل موعد لقاء الذهاب للفريق مع أهلى بنى غازى إلى يوم 13 سبتمبر المقبل بدلا من يوم 6 بذات الشهر، وذلك لحساب دور الــ32 للبطولة العربية ( كأس محمد السادس).

ورحب الفريق الليبى بتعديل موعد مباراة الذهاب التى سيحتضنها ستاد الإسماعيلية فى حلته الجديدة بعد تطويره اثر استضافته جانب من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

الجدير بالذكر أن لائحة الاتحاد العربى تنص على امكانية تعديل مواعيد المباريات شريطة موافقة طرفى اللقاء.