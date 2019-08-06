الخارجية الأوكرانية تدين حوادث إطلاق النار الجماعي في ولايات أمريكية

أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة سلسة هجمات إطلاق النار الجماعي التي وقعت في ولايات أمريكية وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، - أنها ترى أن أي مظهر من مظاهر العنف هو أمر غير مبرر وغير مقبول تماما، مضيفة أن أي شخص تورط في هذه الحوادث المأساوية يجب ألا يفلت من العقاب العادل.

وكان 20 شخصًا قتلوا بينما أصيب أكثر من 20 آخرين خلال حادث إطلاق نار استهدف مركز تسوق في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية صباح السبت الماضي.

وتعرضت مدينة دايتون في ولاية أوهايو أيضا لحادث إطلاق نار مساء السبت حيث قتل إرهابي تسعة أشخاص بطلقات نارية وأصاب 27 شخصا آخرين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأول الأحد، الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا أوهايو وتكساس.