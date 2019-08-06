هل ظاهرة فلكية؟ أم اضطرابات جوية؟ ما تفسير احمرار السماء اليومين الماضيين

نفى الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يكون استمرار شروق الشمس اليوم وأمس من الساعة الخامسة إلا الربع ولمدة نصف ساعة بنفس الاحمرار الشديد والضوء البرتقالي الذي غربت به الليلة الماضية ظاهرة فلكية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك إذا كان ظاهرة فلكية، أي متعلقة بجسم الشمس نفسه، لكان هذا الاصفرار والاحمرار ظل مستمرا طوال ساعات النهار، وليس عند الشروق والغروب فقط.

وقال إن عودة الضوء الأبيض لقرص الشمس في الساعة الخامسة والنصف تقريبا؛ يؤكد أن الظاهرة مناخية، وقد تكون نتيجة العوالق والرمال في الغلاف الجوى.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف لطيف تادرس الأستاذ الباحث بقسم الفلك بالمعهد: إن «هذا غالبا ما يكون نتيجة وجود سحب من نوع معين، أو غبار جزيئات عالقة في الجو؛ ما يعمل على تشتت ضوء الشمس بهذه الطريقة».

وأضاف، أنه إذا ما تغير لون الأفق بهذا الشكل عند الشروق (الشفق الصباحي)، أو عند الغروب (الغسق المسائي) فهذا يرتبط بطبقات الجو العليا للغلاف الجوي، متابعًا: «المسؤول عن ضوء النهار المنتشر حولنا في كل مكان هو الغلاف الجوي الأرضي المحيط بالكوكب، وعدم وجود الغلاف الجوي كان سيجعل الشمس تبدو للإنسان كالمصباح وحولها النجوم في ظلام دامس حتى في عز النهار كما تظهر في الصور المأخوذة على سطح القمر».