 حجازي: أتمنى تحقيق بطولة للمنتخب والتأهل للمونديال مرة أخرى لإسعاد المصريين - بوابة الشروق
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حجازي: أتمنى تحقيق بطولة للمنتخب والتأهل للمونديال مرة أخرى لإسعاد المصريين

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 12:43 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 12:43 ص

قال أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون والفراعنة، أنه يتمنى تحقيق بطولة مع الفراعنة، وأيضا التأهل مجددا لمنافسات كأس العالم، وذلك من أجل إسعاد المصريين.

وفي مداخلة تليفونية مع قناة "أون تايم سبورتس" قال:«لعبت مع المنتخب كثيرا، وأتمنى أن احقق بطولة لمنتخب مصر، والناس تريد أن نكون الأفضل، ورأينا مدى سعادتهم بالصعود للمونديال وكذلك مدى حزنهم بعد كأس العالم».

وأضاف:«وما حدث كان حافزا لنا للصعود مرة ثانية للمونديال، وتقديم أداءً جيدا، من أجل إسعاد المصريين وهم يستحقون ذلك».

كما أشار مدافع وست بروميتش في نهاية حديثه أن تحقيق بطولة مع منتخب مصر أمرا مهما لأي لاعب.


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