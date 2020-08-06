إجلاء أكثر من 60 شخصا بسبب انهيار جليدي محتمل في إيطاليا

تم إجلاء أكثر من 60 شخصا من منطقة فال فيريت في وادي أوستا بإيطاليا، بسبب وجود خطر محتمل بانهيار كتلة جليدية على الجانب الإيطالي من جبل مون بلان الذي يقع على الحدود الايطالية الفرنسية.



وقال خبراء لوكالة الأنباء الايطالية (أنسا)، إنه من الممكن أن ينهار نحو 500 ألف طن من الجليد - وهو ما يعادل حجم 200 حمام سباحة أولمبي - وأن يصطدم ذلك الجليد بالوادي.



وكان الجليد في نهر بلانبينسيو المتجمد قد بدأ في التحرك بسبب الاختلاف الذي طرأ على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الخطر سيستمر لبضعة أيام فقط، بحسب الخبراء.



وقامت قوات الدرك الإيطالية بإجلاء 50 سائحا و10 من السكان المحليين من المنطقة الواقعة أسفل جبل مون بلان، أعلى جبال الألب، الواقعة على الحدود بين إيطاليا وفرنسا.



وقد تم غلق الطريق إلى الوادي.