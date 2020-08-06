ريو دي جانيرو تنشر حفل رأس السنة الجديدة في جميع أنحاء المدينة

ريو دي جانيرو - د ب أ

قررت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، استبدال حفلة رأس السنة الجديدة التقليدية في ريو دي جانيرو على شاطئ كوباكابانا، وإجراء احتفالات متفرقة في أجزاء مختلفة من المدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية الوطنية "أجينسيا برازيل" اليوم الأربعاء.

وسيتم بث الألعاب النارية والحفلات الموسيقية المعتادة عبر الإنترنت للحد من تفشي فيروس كورونا، وستكون هناك لحظات صمت لتأبين ضحايا الوباء.

وكان حفل رأس السنة الجديدة في كوباكابانا قد جذب 9ر2 مليون شخص العام الماضي.

وقال عمدة المدينة مارسيلو كريفيلا "سننشر الفعاليات حتى نتمكن من استيعاب مليوني شخص.. ولكن في أماكن منفصلة أكثر، لتجنب الازدحام الكبير في وسائل النقل وأيضا في منطقة الشاطئ".

يذكر أن البرازيل أكدت تسجيل أكثر من 8ر2 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من 95 ألف حالة وفاة، وهو العدد الأكبر في العالم بعد الولايات المتحدة.