بولندا تقرر فرض قيود جديدة في المقاطعات الأكثر تضررا بكورونا

أعلنت بولندا، أنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لاحتواء مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، في بعض المقاطعات الأكثر تضررًا، بعد أن سجلت الإصابات الجديدة في البلاد أرقامًا قياسية جديدة خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة لوكاس زوموفسكي، قوله اليوم الخميس، إن البلاد ستفرض قيودًا لمكافحة الوباء على المطاعم والفعاليات الرياضية ووسائل النقل الجماعي وحفلات الزفاف، في 19 من مقاطعاتها البالغ عددها 380، بداية من بعد غد السبت.

وقد أعلنت بولندا، أمس الأربعاء تسجيل 18 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس، وهو أكبر عدد وفيات تم تسجيله في يوم واحد منذ 30 يونيو، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1756.

وسجلت البلاد 640 حالة إصابة جديدة أمس الأربعاء، وهو عدد أقل من 680 حالة تم تسجيلها أمس الأول الثلاثاء، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في البلاد إلى 48789 حالة.

ويتوقع زوموفسكي، أن تشهد الفترة المقبلة تسجيل ما يتراوح بين 500 و700 حالة جديدة في اليوم الواحد.