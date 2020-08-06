سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بواقع 1ر1 بالمئة، مقارنة بنفس التوقيت أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82ر4 مليون، حتى صباح اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك، طبقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر1 % على مدار الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 530 ألفا و606، بزيادة بنسبة 7ر0 % عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 6ر6 % في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 2763.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 435 وفاة.