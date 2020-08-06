بومبيو: تعيين إليوت إبرامز مبعوثًا أمريكيًا بشأن إيران

أفادت فضائية سكاي نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو"، أن المبعوث الأمريكي بشأن إيران برايان هوك قرر ترك منصبه، وتعيين إليوت إبرامز خلفا له.



وأكدت واشنطن أمس، أنها ستتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قرار للأمم المتحدة لمد حظر السلاح على إيران.



وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية الإيرانية، أشارت نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية فى طهران بأن إيران فرضت عقوبات على ريتشارد جولدبيرج، وهو مساعد سابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون وكبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوكالة الإيرانية، القول إن جولدبيرج شارك في "إرهاب اقتصادي" على مواطنين إيرانيين وحكومة إيران عبر سنوات من الدفاع عن عقوبات على الجمهورية الإسلامية والعمل على التخلص من الاتفاق النووي لعام 2015.