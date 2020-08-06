نشاط في حركة السفن والشاحنات بميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات ومعدلات الشحن والتفريغ، وتواجدت بالميناء 72 سفينة، ووصلت 9 سفن، وغادرت 9 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 31 سفينة بينها سفن حاويات وبضائع عامة وصب سائل جرى تفريغها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن 3 سفن تواجدت بالمخطاف الداخلي وجرى تفريغها، وتواجدت بالمخطاف الخارجي 27 سفينة.

وأضاف المتحدث أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث جرى تفريغ بضائع واردة تزن 95 ألف طن، وجرى شحن بضائع صادرة تزن 28 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 793 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1719 حاوية، وسجلت حركة الشاحنات دخول وخروج 7255 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الساعات الـ24 الماضية.