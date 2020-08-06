محافظ قنا يبحث فرص العمل المتاحة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اجتماعًا مع مدير مركز المعلومات ومديري إدارات الاستثمار وتشغيل الشباب، ومسئولي مديرية القوى العاملة لبحث فرص العمل المتاحة داخل المحافظة، لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد الذى انتشر فى جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "نورت بلدك"، التي تم إطلاقها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستيعاب العمالة العائدة من الخارج ودمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم.

وكلف الداودى الحضور بسرعة حصر فرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وتصنيفها طبقا لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة خلال الأيام المقبلة.