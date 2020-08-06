باسيل: لا يجوز إزالة العمل التخريبي من حسابات انفجار بيروت

أعلن رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، في حديث لـ«RT» أن الرئيس الفرنسي حمل الجميع في السلطة المسؤولية، قائلاً: «لا ثقة للبنانيين بكم».

ونقلًا عن «mtv» اللبنانية، أضاف باسيل أنه لا يجوز إزالة العمل التخريبي من الحسابات بشأن الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت أول أمس الثلاثا، في ظل ما يجري في المنطقة.

وتابع: «موقفنا واضح بضرورة أن تكون هناك محاسبة للمسؤولين عن انفجار المرفأ، وهنا لدينا مساران، الأول تخزين المواد المتفجرة وهو معروف، والمسار الثاني الصاعق الذي أدى إلى الانفجار».

وكشف باسيل أن ماكرون لم يعلق على فكرة تشكيل لجنة تحقيق دولية، التي دعا إليها عدد من الأفرقاء السياسيين اللبنانيين.

وذكر أن المملكة العربية دولة صديقة للبنان ويجب الحفاظ على العلاقات الجيدة معها، مضيفًا: «لا نريد للسعودية أو أي دولة أخرى أن تساعد جزءا من اللبنانيين بل اللبنانيين جميعا».

واستطرد: «أتفهم عدم الثقة.. لكن ثقوا باللبنانيين وساعدوهم»، مؤكدًا صحة الأخبار المتداولة حول عريضة يتم توقيعها لإعادة الانتداب الفرنسي على لبنان، حيث قال: «أعتقد أن عدد الموقعين على العريضة أصبح 36 ألفًا».

وواصل: «لا يمكن نحن المسيحيون الموارنة أن نقبل أي انتداب علينا، نريد أن نبقى أحرارًا ولا أن تكون أي دولة سيدة على قرارنا»، ذاكرًا أن هذه المطالب تدل على يأس اللبنانيين.

وكان قد اندلع حريق كبير، أول أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو خمسة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.