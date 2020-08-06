اعتبر رودي جارسيا مدرب فريق أولمبيك ليون الفرنسي أن فرص تأهل فريقه لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم متساوية مع منافسه يوفنتوس الإيطالي، رغم تفوق الفريق الفرنسي في لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بدور الستة عشر للمسابقة القارية.

وتغلب ليون 1 / صفر على يوفنتوس في فبراير الماضي، قبل توقف البطولة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لكن جارسيا يعتقد أن تفوق الفريق الإيطالي من الناحية البدنية، سيمنحه ميزة لا بأس بها في لقاء الإياب الذي يجرى بمدينة تورينو الإيطالية غدا الجمعة.

وقال جارسيا في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم الخميس "عادة عندما تفوز في مباراة الذهاب، يكون لديك فرصة أفضل للتأهل، ولكن في هذه الحالة وبالنظر إلى قوة الخصم ، أود أن أقول إن فرص الفوز متساوية ".

وأضاف جارسيا "لقد توج يوفنتوس بتسعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، هذا وحده يجب أن يخبرك عن قوة الفريق الذي نواجهه، إنهم ليسوا بالصلابة الدفاعية التي كانوا يتمتعون بها في السنوات السابقة وبالطبع سنحاول الاستفادة القصوى من هذا الموقف".

أوضح مدرب ليون "سنلعب لتسجيل هدف، إذا استطعنا هز الشباك في تورينو، فسيكون من السهل علينا الوصول إلى الدور التالي من المسابقة".

ومازالت الشكوك تحوم بشأن مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا مع يوفنتوس، بسبب معاناته من مشكلة عضلية، غير أن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو سيقود هجوم الفريق الإيطالي غدا.

و أكد جارسيا "ليس هناك فقط ديبالا ورونالدو في يوفنتوس، فلديهم العديد من النجوم في مختلف الخطوط، بعد قولي هذا، نحن متواضعون وطموحون، لذلك نريد التأهل غدا".

وتم إنهاء دوري الدرجة الأولى الفرنسي موسمه عندما تم الإغلاق في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن على عكس كل الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، تقرر عدم استئناف المسابقة ومنح اللقب ببساطة إلى باريس سان جيرمان (المتصدر).

واكتفى ليون بخوض مباراة رسمية وحيدة منذ الثامن من مارس الماضي، وذلك عندما خسر بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية لبطولة كاس رابطة المحترفين التي جرت في 31 يوليو الماضي.

وأشار جارسيا "دعنا نقول فقط إن اللعب كل ثلاثة أيام يمكن أن يجعلك تتطابق مع اللياقة البدنية، ولكن يمكن أن يجعلك أكثر إرهاقا أيضا. فاز يوفنتوس بالدوري الإيطالي في المرحلة السادسة والثلاثين، لذا تمكن من إراحة نجومه في آخر مرحلتين".

وتابع "لقد تضررنا من عدم استكمال الموسم في فرنسا، حيث لم يعد لدينا لياقة بدنية مماثلة . أظهرت مباراتنا في نهائي كأس الرابطة أننا لسنا في حالة سيئة على الأقل. الخسارة بركلات الترجيح أمام سان جيرمان كانت مخيبة للآمال للغاية. لكن مصيرنا بأيدينا غدا".

وجارسيا ليس غريبا على الدوري الإيطالي أو يوفنتوس ، حيث تنافس مع الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) على اللقب، حينما كان مدربا لفريق روما.

وتحدث جارسيا عن هذا الأمر، حيث قال "لا ، كان ذلك وقتا مختلفا، وفريقا مختلفا وقبل كل شيء منافسة مختلفة. لا يوجد شيء من الماضي يمكن أن يكون في ذهني حول هذه المباراة".

واختتم مدرب ليون حديثه قائلا "ستكون المباراة بدون جمهور وهذا أمر مؤسف، لأنه حتى بعيدا عن ملعبنا، من الأفضل دائما لعب كرة القدم أمام الجماهير. آمل أن نتمكن قريبا من إعادة الجماهير إلى الملاعب".