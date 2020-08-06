محافظ المركزي التونسي: تونس تحتاج إلى الاستقرار السياسي

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الخميس، إن البلاد تحتاج إلى الاستقرار السياسي من أجل استعادة النمو الاقتصادي.

وأوضح العباسي في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" الخاصة أنه من المهم المرور إلى تكوين حكومة جديدة يكون لها برنامج، مضيفا "عدم الاستقرار يؤثّر على الاقتصاد".

وشدد العباسي في تصريحاته على ضرورة عودة المحركات الأساسية للإقتصاد من خلال التمويل والاستثمار والاستهلاك، وطمأنة المواطن على راتبه والمؤسسة على ديمومتها.

ويجري رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مشاورات لتكوين حكومة جديدة في أجل لن يتجاوز الشهر الجاري.

وهذه المشاورات الثالثة التي تشهدها تونس منذ انتخابات أكتوبر الماضي، من أجل تكوين حكومة، حيث سقطت حكومة أولى مقترحة عبر التصويت في البرلمان في يناير فيما استقالت حكومة الياس الفخفاخ المتهم بتضارب المصالح.

وتتوقع حكومة تصريف الأعمال الحالية انمكاش الاقتصاد بنسبة 5ر6 بالمئة تحت وطاة وباء كورونا وزيادة في نسبة البطالة من 15 إلى أكثر من 20 بالمئة.