مصرع 8 مرضى إثر اندلاع حريق بمستشفى غربي الهند

لقى ثمانية مرضى على الأقل مصرعهم في حريق اندلع بوحدة العناية المركزة بمستشفى مخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في ولاية جوجارات غربي الهند.

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية، اليوم الخميس، أن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع 8 مرضى (5 رجال و3 سيدات) كانوا في وحدة العناية المركزة، وذلك بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق والحرارة.

وأشارت إلى إنقاذ نحو 35 مريضا كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، فيما أمر رئيس وزراء ولاية جوجارات، فيجاي روباني، بفتح تحقيق في الحادث، وإعداد تقرير عنه في غضون ثلاثة أيام.