البنك الدولي يدعم العائلات الفلسطينية والعمال العاطلين بمبلغ 30 مليون دولار

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وقع البنك الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية دعم مالي مع الحكومة الفلسطينية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لصالح العائلات الفقيرة والعمال العاطلين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، خلال مراسم توقيع الاتفاقية في رام الله ، إنها تغطي مجموعة جوانب، الأول بقيمة 6 ملايين دولار للأسر المحتاجة، وتديره وزارة التنمية الاجتماعية.

وذكر اشتية أن الجانب الثاني بقيمة 9ر13 مليون دولار وهي لعمال اليومية وتديره وزارة العمل، وسيخدم البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن الجانب الثالث للاتفاقية يشمل تخصيص 10 ملايين دولار ضمن برنامج التشغيل المؤقت ويغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم تنفيذه من خلال 10 مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة 50 بالمئة منها تقودها نساء.

من جهته قال مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار "سعداء بتمكننا في البنك الدولي من تقديم هذا الدعم في هذا الوقت العصيب، هذا المشروع مخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين".

وأضاف: "رغم أن الاحتياج أكبر من الدعم المقدم لكن هذه استجابة أولية للأزمة وهي إغاثية وتنموية بنفس الوقت".