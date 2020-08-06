الحزب الحاكم في سريلانكا يتجه لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية

أعلن مسؤولون في سريلانكا، اليوم الخميس، أن الحزب الحاكم في سبيله لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد أمس، فيما يتواصل فرز الأصوات.

وتظهر النتائج الأولية تقدم حزب الشعب السريلانكي، بزعامة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، في الانتخابات بأغلبية واضحة في معظم الدوائر.

وأظهرت نتائج فرز أكثر من مليوني صوت، والتي أعلنت رسميا، تقدم حزب الشعب بحصوله على 67% من الأصوات، فيما حصل أقرب حزب منافس على 19 % .

وظهرت نتائج 50 دائرة انتخابية من أصل 160 حتى الآن، وسيطر حزب الشعب على 45 منها.

وأظهرت النتائج غير الرسمية تقدم حزب راجاباكسا في معظم الدوائر الانتخابية الـ 160.

تجدر الإشارة إلى أن راجاباكسا هو شقيق الرئيس جوتابايا راجاباكسا، وسوف يؤدي الحصول على تفويض قوي في البرلمان إلى تعزيز صلاحيات الرئيس.

وجرت الانتخابات لاختيار 225 نائبا في البرلمان في دورته التي تستمر لخمس سنوات.

وبدأت عمليات الفرز صباح اليوم رغم حالة الطقس السيء التي تجتاح عددا من مناطق البلاد.

وكان تم تأجيل الانتخابات مرتين منذ أبريل بسبب جائحة كورونا، إلا أن وضع التفشي في البلاد تحت السيطرة حتى الآن، حيث سجلت البلاد أقل من ثلاثة آلاف حالة إصابة و 11 حالة وفاة.

وانتهى التصويت بدون تسجيل حوادث عنف كبيرة، وبنسبة مشاركة بلغت 71%، حسبما أعلن رئيس المفوضية الانتخابية، ماهيندا ديشابريا. وكان عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 2ر16 مليون ناخب.

وتقل نسبة مشاركة الناخبين عن الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في 2015 حيث بلغت النسبة 77%.

ورغم ذلك، قال الرئيس راجاباكسا إن إقبال الناخبين هو تعبير عن الثقة في الحكومة وفيما تبذله من جهود للسيطرة على تفشي كورونا.

وتسببت موجة الطقس السيء في إلحاق أضرار بأكثر من 300 منزل، وأضرار في خطوط الكهرباء وسقوط أشجار، إلا أنها لم تؤد إلى تأخير بدء الفرز في أي من المراكز.

وبدأ الفرز وسط تدابير صحية صارمة بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المسؤولين.

وأعلن الرئيس أن البرلمان الجديد سينعقد في 20 من أغسطس الجاري.