 مدينة ملبورن الأسترالية تدخل في عزل شامل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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مدينة ملبورن الأسترالية تدخل في عزل شامل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 1:22 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 1:22 م

بدأت ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية، إجراءات عزل شاملة لمدة ستة أسابيع تغلق خلالها معظم المتاجر والشركات.

وذكر راديو مونت كارلو الدولي، اليوم الخميس - أنه أغلقت المتاجر أبوابها وخلت شوارع المدينة التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة.

وأوضح أن مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا سجلت 471 إصابة جديدة بـ (كوفيد-19) وثماني حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يشار إلى أن أستراليا سجلت حتى الآن نحو 20 ألف إصابة و255 وفاة بالفيروس، وهو ما يقل كثيرا عن العديد من الدول المتقدمة الأخرى.

لكن التفشي في فيكتوريا يهدد بالانتقال إلى ولايات أخرى. حيث أبلغت ولاية نيو ساوث ويلز عن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الأربعاء ولم يتم الإبلاغ عن حالات في ولايات ومناطق أخرى.

وحث رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز سكان ملبورن، الذين خضعوا بالفعل لإجراءات عزل عام أقل حدة لعدة أسابيع، على التزام الهدوء وسط تدفق كبير على متاجر البقالة.

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