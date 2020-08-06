بدء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية بسريلانكا

أعلن مسؤولون في سريلانكا أن فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد أمس بدأ صباح اليوم الخميس، وسط اتخاذ تدابير صحية صارمة.

وبدأت عمليات الفرز رغم حالة الطقس السيئ التي تجتاح عددا من مناطق البلاد.

وكان تم تأجيل الانتخابات مرتين منذ أبريل بسبب جائحة كورونا، إلا أن وضع التفشي في البلاد تحت السيطرة حتى الآن، مع أقل من ثلاثة آلاف حالة إصابة و 11 حالة وفاة.

وانتهى التصويت بدون تسجيل حوادث عنف كبيرة، وبنسبة مشاركة بلغت 71%، حسبما أعلن رئيس المفوضية الانتخابية، ماهيندا ديشابريا. وكان عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 2ر16 مليون ناخب.

وتقل نسبة مشاركة الناخبين عن الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في 2015 حيث بلغت النسبة 77%.

ورغم ذلك، قال الرئيس جوتابايا راجاباكسا إن إقبال الناخبين هو إظهار للثقة في الحكومة وفيما تبذله من جهود للسيطرة على تفشي كورونا.

وذكر راجاباكسا في رسالة عبر تويتر: "(سريلانكا) بصفتها أول دولة في جنوب آسيا تجري انتخابات عامة وسط كوفيد- 19، فإن الانتخابات تعكس ثقة السريلانكيين في جهودنا للسيطرة على هذه الجائحة".

ومن المتوقع أن توسع الانتخابات صلاحيات الحزب الحاكم، في ظل وجود معارضة ضعيفة ومنقسمة.

وتسببت موجة الطقس السيئ في إلحاق أضرار بأكثر من 300 منزل، وأضرار في خطوط الكهرباء وسقوط أشجار، إلا أنها لم تؤد إلى تأخير بدء الفرز في أي من المراكز.

وبدأ الفرز وسط تدابير صحية صارمة بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المسؤولين.

وأعلن الرئيس أن البرلمان الجديد سينعقد في 20 من أغسطس الجاري.