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روسيا تجري 29.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 10:25 ص

أعلنت الهيئة الروسية لحماية المستهلك عن إجراء أكثر من 29.7 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم روسيا، وذلك منذ بداية انتشار الوباء في مارس الماضي.

وأفاد بيان للهيئة الروسية، اليوم الخميس، بأن 245 ألفا و379 شخصا في البلاد مازالوا تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

وأضاف البيان أن عدد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بلغ أمس الأربعاء فقط 283 ألف اختبار في عموم البلاد.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا ضد فيروس "كورونا" في شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه بعد تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا سيتم بدء استعماله على شرائح من السكان ومراقبة النتائج.

وكان المركز الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (جامالي) أعلن أنه من المقرر تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا في وزارة الصحة في شهر أغسطس الحالي.

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