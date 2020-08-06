رئيس جهاز مدينة الشروق: يجري إنهاء إجراءات تسليم مقر مكتبة الطفل لـ«هيئة الكتاب»

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أنه يجري إنهاء إجراءات نقل أصول مقر مكتبة الطفل بمدينة الشروق تمهيداً لتسليمها للهيئة العامة المصرية للكتاب، بهدف تقديم أنشطتها الثقافية المتنوعة للمواطنين بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز -في بيان اليوم الخميس- إنه سبق أن وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نقل أصول مقر مكتبة الطفل من الجهاز إلى "هيئة الكتاب" لدعم الخدمات والأنشطة المتنوعة لسكان المدينة.

وأوضح أن اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وهيئة الكتاب عاينت مبنى المكتبة التي تقع بمنطقة إسكان الشباب 100م شمالي على مساحة (3326م2)، لاستكمال الإجراءات اللازمة للاستلام والتشغيل، ولفت إلى أن خطة تشغيل المكتبة من المقرر أن تضم قاعات للمكتبات المتخصصة من تعليمية وثقافية وترفيهية ومعمل حاسب آلي، بالإضافة إلى مسرح، ليصبح نشاط مكتبة الطفل الأول من نوعه بمدينة الشروق.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز دعم محطة محولات الكهرباء بالمدينة بمحول قدرة (40 م.ف.أ)، و (19) خلية لتغذية مناطق المدينة الحديثة بالكهرباء، وكذا مواجهة زيادة الأحمال المستقبلية المتوقعة في إطار سعي الجهاز المستمر لتطوير البنية الأساسية بالمدينة.

وأوضح أنه تم توريد المحول والخلايا، وكذا إنهاء الأعمال المدنية للغرفة، وجارٍ تركيب المحول تمهيداً لانضمامه للخدمة لتصبح قدرة محطة المحولات (140 م.ف.ا) بدلاً من (100م.ف.أ)، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 40 مليون جنيه.