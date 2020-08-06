وزيرة الإعلام اللبنانية: الخسائر الذي تسبب بها انفجار مرفأ بيروت تصل إلى مليارات الدولارات

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية والمتحدثة باسم الحكومة، منال عبد الصمد، إنه لم يتم التوصل إلى أرقام دقيقة بشأن حجم الخسائر الذي تسبب بها انفجار مرفأ بيروت، ولكنها تصل إلى مليارات الدولارات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه خلال أيام سيتم تحديد حجم الضرر الذي تعرض له لبنان واقتصاده بسبب أزمة الانفجار، قائلًا إن الأساس في ذلك الحين، هو معالجة المصابين في الحادث.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، إلى أن ما يلي علاج المصابين في الأهمية، هو تأمين الغذاء والمسكن للمنكوبين والمتضررين من الحادث.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و100 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.