ترامب يلمح إلى إمكانية توافر لقاح ضد كورونا قبل انتخابات الرئاسة

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة يمكن أن يتوفر لديها لقاح فيروس ضد فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، وهو موعد أقرب بكثير مما يتوقعه خبراء الصحة.



وأضاف ترامب في مقابلة مع إذاعة "دبليو تي ايه إم" أن أمريكا قد تشهد توافر لقاح "في وقت أقرب من نهاية العام".



ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن أن يكون ذلك قبل الثالث من نوفمبر، موعد الانتخابات، أجاب الرئيس بأنه يعتقد أن توفير اللقاح ممكن قبل ذلك الوقت شريطة وجود ظروف معينة، وأوضح أن اللقاح سيكون متوفرا قريبا من ذلك الوقت.



وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، إن لقاح فيروس كورونا سيكون متاحا على نطاق واسع في الولايات المتحدة بعد مرور عدة أشهر من عام 2021.



ويتخلف ترامب عن منافسه، المرشح الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق، في استطلاعات الرأي، حيث يقول الناخبون إنهم يشعرون بخيبة أمل إزاء استجابة الإدارة الأمريكية لجائحة فيروس كورونا.



وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 8ر4 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بفارق كبير عن أي دولة أخرى، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.