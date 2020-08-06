 واشنطن ترصد ملايين الدولارات مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن التدخل في الانتخابات - بوابة الشروق
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واشنطن ترصد ملايين الدولارات مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن التدخل في الانتخابات


نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 5:12 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 5:12 ص

 (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن الولايات المتحدة تعرض مكافآت تصل إلى 10 ملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن أي تدخل حكومي خارجي في الانتخابات القادمة التي تشهدها البلاد.

وتُتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الماضية لعام 2016، وسط عدة تقارير، من بينها تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر، أفادت بأن هدف موسكو كان مساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا بشكل منفصل يزعم أن روسيا تواصل استخدام نظام معقد من المعلومات الخاطئة والدعاية على الإنترنت لتضخيم الروايات الكاذبة.

وقالت لي جابرييل، المسؤولة بوزارة الخارجية، للصحفيين الأربعاء: "تتطلع روسيا عادة إلى تقويض المؤسسات والمعايير الديمقراطية ونشر الخوف والارتباك". ولم يكن التقرير محددا بشأن الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين ثان/نوفمبر.

ويرفض ترامب عادة الاتهامات المتعلقة بالتدخل الروسي ويصفها بأنها "خدعة"، ويشير إلى أن التركيز على موسكو هو محاولة لتقويض رئاسته.


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