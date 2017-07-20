حجازي يكشف موقفه من العودة للأهلي

تحدث أحمد حجازي مدافع وسط بروميتش ألبيون عن ارتباط اسمه بالانتقال للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن الانتماء للقلعة الحمراء شرف لأي شخص.

وفي مداخلة تليفونية مع قناة "أون تايم سبورتس" قال حجازي عن ارتباط اسمه بالعودة للأهلي:«لا أعرف، قد يكون توقع من البعض، وشرف كبير لأي شخص ارتباط اسمه بالأهلي، أنا لعبت معه لنحو سنتين، وقدمت كل ما لدي، وسعيد بأن الناس تريد عودتي مرة أخرى».

وأشار حجازي إلى أنه لا يزال يتبقى له سنتين في عقده مع وست بروميتش، مؤكدا أيضا أن لا يعرف أي شئ عن أي عروض من قبل أندية ترغب في ضمه.

وأضاف:«أنا أبذل كل ما لدي في الملعب، والناس رأت ذلك، وفي الأهلي يعملون باحترام وعلى مستوى عال، وشرف لأي حد الانتماء للنادي الأهلي».

كما أكد حجازي أنه لا يفكر في مسألة ختام حياته الكروية في أي ناد، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك أمر سابق للآوان.

كما تمنى أن تكون البطولة مصرية في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وكذلك تمنى التوفيق للإسماعيلي في البطولة العربية، مشيرا إلى أن حصول الأندية المصرية على تلك البطولة شئ كبير للكرة المصرية.