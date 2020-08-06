أكد أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون، على صعوبة مهمة العودة للبريميرليج مجددا، كما تحدث عن ثقة محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا في إبقاء فريقه بصفوف الدوري الإنجليزي وتجنب الهبوط.

وقال حجازي في مداخلة تليفونية مع قناة "أون تايم سبورتس":«الموسم الماضي كان صعبا، وكذلك قبل الماضي، ولكن استطعنا أن ننهي الموسم الأخير بشكل جيد والصعود للبريميرليج كان هدفنا».

وأضاف:«الهبوط أمر صعب، ولكن الفريق الذي يمتلك مشروعا ثابتا هو من يستطيع الصعود مرة أخرى، وإدارة وست بروميتش، كان لديها مشروعا جيدا، وخلال سنتين كنا قريبين من الصعود للبريميرليج وفي السنة الثانية استطعنا أن نعود مرة أخرى».

وعن تريزيجيه وبقاءه مع أستون فيلا في البريميرليج قال:«هو والمحمدي لعبا مباريات جيدة مع أستون فيلا، واستطعا البقاء بفريقهما في صفوف البريميرليج، وتريزيجيه كان له دورا كبير في آخر مباريات الفريق، وكان لديه ثقة في أنه سيؤدي بشكل جيد وأنه سيساهم في إبقاء فيلا بالدوري الإنجليزي».

كما أشار إلى أنه ليس لدي معلومة بشأن بقاء تريزيجيه مع أستون فيلا أو رحيله عن الفريق.

وانتقل حجازي للحديث عن المصريين المحترفين حيث قال:«في كل فترة لدينا نجوم كبار في دوريات أوروبية، مثل أحمد حسام ميدو وأحمد حسن ومحمد زيدان، وبالتأكيد نتمنى أن نصل للمرحلة التي وصلوا إليها، والناس لديها انطباع جيد عن اللاعب المصري».

وعن علاقته باللاعبين المصريين المتواجدين في الدوري الإنجليزي:«نحن تربينا سويا وهناك تواصل بيننا جميعا، وعلاقتنا جيدة ببعضنا البعض».