وكالة أمريكية تحذر من موسم الأعاصير الحالي

ذكرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أن موسم الأعاصير القادمة من المحيط الأطلسي سجل رقما قياسيا بالفعل خلال العام الجاري، حيث تم رصد تسع عواصف حتى الآن، وقد تصل إلى 25 قبل حلول نوفمبر عندما ينتهي الموسم.

وعادة، لا يتم رصد سوى عاصفتين بحلول هذا الوقت من العام، ولا تتشكل التاسعة بشكل عام حتى أكتوبر.

وقال جيري بيل، كبير خبراء الأرصاد في الوكالة: "نتوقع هذا العام عواصف أكثر قوة وأطول بقاء من المعدل المتوسط".

وتتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات أن يضرب منطقة الأطلسي ما بين ثلاثة إلى ستة أعاصير "كبرى".

واعتبرت الوكالة العام الجاري موسما "نشطا للغاية"، وهو يتطور بصورة قد تضاهي موسم أعاصير عام 2005، الذي شهد أكبر عدد من الأعاصير على الإطلاق.