أشارت حسابات معهد (إيفو) الألماني، إلى أن عدد العاملين في ألمانيا الذين تقلصت أوقات دوامهم تراجع إلى 6ر5 مليون شخص في يوليو الماضي.



وأعلن المعهد في ميونخ اليوم الخميس أن عدد هؤلاء العاملين كان قد وصل إلى 7ر6 مليون شخص في يونيو الماضي وإلى 3ر7 مليون شخص في مايو الماضي.



وتراجعت نسبة هؤلاء العاملين من 20 إلى 17% من إجمالي عدد العاملين بنظام الضمان الاجتماعي الإجباري.



من جانبه، قال زباستيان لينك، خبير سوق العمل في المعهد إن وتيرة التراجع تسارعت بوجه عام لكن تقليص أوقات الدوام زاد في بعض القطاعات منها قطاع صناعة الآلات وقطاع الإلكترونيات، وأوضح أن عدد العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم في قطاع صناعة الآلات ارتفع من 354 ألف في يونيو إلى 378 ألف في يوليو الماضي.



وفي نفس السياق، قال لينك إن عدد العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم في قطاع الإلكترونيات ارتفع من 260 ألف في يونيو إلى 271 ألف في يوليو.



وبوجه عام، انخفض إجمالي عدد العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم في قطاع الصناعة، ومنها شركات السيارات والمعادن، بشكل طفيف من 3ر2 إلى 1ر2 مليون شخص.



وسجل عدد من تقلصت أوقات دوامهم في قطاع شركات مقدمي الخدمات، تراجعا ملحوظا، كما وصل عدد هؤلاء في قطاع الصناعات التحويلية إلى 465 ألف شخص ليعادل 42% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 61% في يونيو وإلى 72% في مايو الماضيين.