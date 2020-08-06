الاتحاد للطيران الإماراتية تتكبد خسائر بـ758 مليون دولار في النصف الأول من 2020

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أنها تكبدت خسائر تشغيلية أساسية في النصف الأول من العام بلغت 758 مليون دولار أمريكي.

وذكرت، في بيان على موقها الإلكتروني، أنها نقلت في النصف الأول من العام 5ر3 مليون مسافر، مقابل 2ر8 مليون في النصف الأول من عام 2019، ما يعادل تراجعا بنسبة 58%.

وتراجعت العائدات في هذا النصف بنسبة 38% إلى 7ر1 مليار دولار أمريكي مقابل (7ر2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2019).

ولفتت الشركة إلى أن الربع الثاني، الذي شهد تعليق الرحلات الجوية جراء تفشي جائحة كورونا، سجل انخفاضاً بنسبة 99% في عدد المسافرين و95% في عدد المقاعد لكل كيلومتر مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران :"لقد واجهت الاتحاد الكثير من التحديات الضخمة وغير المتوقعة في الأشهر الستة الأولى من العام".

وأضاف: "قمنا بمراجعة توقعاتنا لما تبقى من عام 2020 بناءً على الأوضاع الحالية، وما زلنا متفائلين بأنه مع إعادة فتح الحدود الدولية، سنزيد من رحلات الطيران وننقل المزيد من الضيوف ... وبحلول شهر سبتمبر المقبل، نهدف إلى زيادة رحلاتنا إلى نصف الحجم الذي بلغناه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".

وبدأت الاتحاد للطيران قبل أسابيع تدريجيا باستئناف رحلاتها إلى عدد متزايد من الوجهات على شبكة وجهاتها العالمية، في أعقاب التخفيف من القيود المفروضة على السفر من قبل السطات المعنية في دولة الإمارات للمواطنين والمقيمين.