العربية الحدث: عناصر من حزب الله يدخلون ميناء بيروت ويقومون بشيء داخله

أفادت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن مصدر عسكري، أن عناصر من حزب الله يدخلون لميناء بيروت عبر هيئة صحية، ويقومون بشيء داخله.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو خمسة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي أمس الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.