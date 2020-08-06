موقع الحجوزات «بوكينج» يسرح 25% من موظفيه حول العالم

تخطط شركة "بوكينج القابضة" لتسريح 25% من موظفيها حول العالم؛ نتيجة لانخفاض الطلب على السفر، إثر جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن تسريح العمال المقترح في وحدتها، (بوكينج دوت كوم) والتي توظف حوالي 4 آلاف موظف سيبدأ في سبتمبر، بعد أن تنتهي الشركة من مشاوراتها مع "مجالس العمل وممثلي الموظفين والمنظمات الأخرى ذات الصلة"، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وقال متحدث باسم موقع الحجوزات، في بيان، إن "أزمة كوفيد 19 دمرت صناعة السفر، وما زلنا نشعر بالأثر مع استمرار انخفاض حجم السفر بشكل كبير. في حين أننا قمنا بالكثير لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الوظائف، نعتقد أنه يجب علينا إعادة هيكلة منظمتنا لتتوافق مع توقعاتنا لمستقبل السفر".

ومع انخفاض أعداد المسافرين حول العالم، أصبحت شركة "بوكينج" أحدث شركة تسرح موظفين وتلغي عدداً من وظائفها.