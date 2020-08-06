بكين تقدم إعانات لدور السينما لتخفيف تأثير كورونا على أعمالها التجارية

أعلنت السلطات المحلية في بكين، أنها ستقدم ما إجماليه 20 مليون يوان (حوالي 9ر2 مليون دولار أمريكي) لدور السينما في المدينة للتخفيف من تأثير وباء كورونا على أعمالها التجارية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه سيتم توزيع الدعم على 232 دار سينما في جميع أنحاء العاصمة الصينية بناء على شباك التذاكر في عام 2019، بحيث يصل أعلى مبلغ إلى نحو 500 ألف يوان، وفقا لمديرية الأفلام بالمدينة.

ومن المتوقع أن تعزز الإعانات الثقة بين أصحاب المصلحة في صناعة السينما وأن تساعد دور السينما في التغلب على الصعوبات التجارية المؤقتة.

واستأنفت دور السينما في بكين العمل في 24 يوليو الماضي بعد أن اضطرت إلى الإغلاق في أواخر يناير بسبب الوباء.