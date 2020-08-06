البنك المركزي الهندي يبقي على أسعار الفائدة ويركز على تحقيق الاستقرار المالي

أبقى البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع اتخاذ عدد من التدابير لتخفيف التوترات في القطاع المصرفي، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى تسجيل أول انكماش سنوي في أكثر من أربعة عقود.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محافظ البنك شاكتيكانتا داس القول، اليوم الخميس، إن لجنة السياسة النقدية أبقت على معدل إعادة الشراء عند مستواه القياسي المنخفض عند 4% .



وأكدت اللجنة، المكونة من ستة أعضاء، والتي خفضت بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 115 نقطة أساس هذا العام، على مرونة موقفها، ما يعني أنه لا يزال هناك مجال لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.



وقال داس: "رغم أن المجال لا يزال متاحا لمزيد من إجراءات السياسة النقدية، فمن المهم استخدامها بصورة حكيمة لتعظيم الفائدة للاقتصاد".



ويكافح الاقتصاد الهندي، وهو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، من أجل التعافي من تداعيات واحدة من أكبر عمليات الإغلاق في العالم، بعدما تسببت في توقف معظم الصناعات بشكل فعلي، ولكنها فشلت في الوقت نفسه في إبطاء تفشي فيروس كورونا.



وقال داس إنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2021، دون إعلان توقعات محددة.