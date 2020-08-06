استطلاع تركي: سليمان صويلو المرشح الأقوى لخلافة أردوغان في الحزب الحاكم

الاستطلاع أظهر تدني نسبة تأييد بيرات البيرق





كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “أرتيبير” لأبحاث الرأي عن أن عددا كبيرا من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يفضلون وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لخلافة الرئيس رجب طيب أردوغان في رئاسة الحزب.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية أن المؤسسة أجرت استطلاع الرأي في 26 مدينة عبر الهاتف في الفترة بين 18و26 يوليو الماضي.

وبسؤال المشاركين في الاستطلاع عن الشخصية التي يرشحونها لخلاقة أردوغان في رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، اختار 38.2 % من المشاركين سليمان صويلو خليفة لأردوغان، وفقا للصحيفة التركية.

وعلى خلاف التوقعات حل في المرتبة الثانية بعد صوليو وزير الصحة، فخر الدين كوجة، الذي لفت الأنظار خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحصل على تأييد 17.8 % من المشاركين.

وبلغت نسبة من يريدون تولي صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق رئاسة الحزب 5.8 %.

وكان من المفاجئ أن الأغلبية العظمى من المشاركين اتفقوا على عدم اختيار خليفة لأردوغان بنسبة 21%.

يشار إلى أن سليمان صويلو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحالي، وكان رئيسًا للحزب الديمقراطي منذ شهر يناير عام 2008 وحتّى شهر مايو 2009.

وذكرت تقارير في عام 2018 أن هناك خلافات حادة بين سليمان صويلو وبيرات البيرق، اضطرت صويلو قبل عامين لتقديم استقالته للرئيس أردوغان لكن رفض كما فعل هذا العام على خلفية الأزمة التي أحدثها قرار فرض حظر التجوال، ما يظهر أهمية صويلو لدى أردوغان.