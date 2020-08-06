راينميتال الألمانية تسجل خسائر بـ248 مليون يورو في الربع الثاني

أعلنت شركة راينميتال الألمانية للسلاح ومستلزمات السيارات، اليوم الخميس، تأثر نتائجها في الربع الثاني بتداعيات أزمة كورونا بشكل ملموس.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي خسائر بقيمة 248 مليون يورو في الفترة المشار إليها مقابل أرباح بقيمة 73 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وتابعت راينميتال أن عائداتها في الربع الثاني سجلت تراجعا بنسبة نحو 16% لتصل إلى 24ر1 مليار يورو، ويأتي إعلان الشركة اليوم تأكيدا لصحة أرقام أولية تم الإعلان عنها نهاية تموز/يوليو الماضي.

وبدت الشركة، المدرجة على مؤشر إم-داكس للشركات المتوسطة، أكثر تفاؤلا في الوقت الراهن حيال نتائج قطاع السلاح عن مجمل العام بسبب رواج الصفقات حاليا، حيث توقعت تحقيق ارتفاع في عائدات القطاع بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7% في 2020، بعدما كانت توقعاتها السابقة تشير إلى أن هذه النسبة ستتراوح بين 5 إلى 7%.

وتسعى راينميتال إلى تحقيق زيادة بنسبة 10% في أرباح التشغيل هذا العام، وهي النسبة الأعلى في توقعاتها السابقة التي أشارت إلى أن الارتفاع المتوقع سيتراوح بين 9 إلى 10%.

وقالت الشركة إن من المتعذر إصدار توقعات موثوقة بالنسبة لقطاع السيارات بسبب استمرار حالات عدم اليقين في القطاع. وذكرت الشركة أنها تتوقع أن تتراوح أرباح التشغيل لهذا العام بين تسجيل تراجع بمقدار 30 مليون يورو إلى وصولها إلى نفس مستواها في العام الماضي شريطة عدم حدوث إغلاق مجددا.