رفع درجة الاستعدادات بالأقصر تمهيدا لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة؛ لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستعقد على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري على مستوى الجمهورية.

ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما وجه المحافظ، بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية؛ لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والإلتزام بإرتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه.

وأضاف محافظ الأقصر، أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 6 لجان عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 194 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 788727 ناخبًا على مستوى المحافظة.