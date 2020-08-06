جلسة في «الجيم» وتدريبات بدنية لياسر إبراهيم

أدى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، على هامش المران المسائي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويخوض إبراهيم جانبًا من التدريبات البدنية والعلاج الطبيعي، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الودية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.