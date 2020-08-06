 وزارة العدل تنشئ فرعين جديدين للشهر العقاري بمدينتي السلام والشروق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة العدل تنشئ فرعين جديدين للشهر العقاري بمدينتي السلام والشروق

محمد نابليون
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 9:41 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 9:41 ص

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرارين بإنشاء مكتبين جديدين للتوثيق تابعين لمصلحة الشهر العقاري بمدينتي السلام والشروق.

ونص القرار الأول على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد السلام ثان) - قـسم شـرطة أول السلام يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقـره مكتـب بريـد مدينة السلام ثان الكائن بمبنى حركة بريد السلام - مدينة السلام - محافظة القـاهرة.

ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيمـا عـدا مـا اسـتوجب القـانون إجـراؤه أمام دائرة الاختـصاص المكـانى أو النـوعى فيظـل انعقـاد الاختـصاص بـشأنه لفرع توثيق مدينة السلام.

فيما نص القرار الثاني على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد مدينة الشروق) - قـسم شـرطة الشروق يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره مكتـب بريـد مدينة الشروق الكائن بالسوق التجارى مدينة الشروق - محافظة القاهرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختـصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية شهر وتوثيق الشروق.


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