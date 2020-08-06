تطبيق «تيك توك» الصيني ينشئ مركز بيانات أوروبي في أيرلندا

أعلنت شركة تيك توك اليوم الخميس أن التطبيق المعني بمشاركة مقاطع الفيديو سوف يستثمر 420 مليون يورو (500 مليون دولار) في مركز تخزين بيانات أوروبي يقام في أيرلندا.



وسوف يضم المركز المقترح بيانات المستخدم الأوروبي، بحسب رولاند كلوتير، رئيس أمن المعلومات العالمي في تطبيق تيك توك، الذي قال إن هذه الخطوة سوف تعزز "ضمان وحماية بيانات مستخدم تيك توك" في "نظام دفاع حديث للأمن المادي والشبكي".



وقال كلوتير إن المركز من شأنه أن يوفر "مئات من فرص العمل، وهو ما رحبت به وكالة "أي دي أيه أيرلند" لترويج للاستثمار وقالت إنه "نبأ سار".



وقال مارتن شاناهان، الرئيس التنفيذي لوكالة "أي دي أيه أيرلندا" إن بيان تيك توك "يضع أيرلندا كموقع مهم على خريطة العمليات العالمية للشركة".



يشار إلى أن عمالقة الإنترنت من الولايات المتحدة، فيسبوك وجوجل وتويتر- جميعا محظورة في الصين- لديها عمليات رئيسية في أيرلندا، حيث معدلات الضرائب منخفضة.



وتسعى أمريكا وهي أكبر مصدر للاستثمار في أيرلندا لإجبار "تيك توك" على بيع أعمالها في الولايات المتحدة، ربما لمايكروسوفت.



وتقول واشنطن إن شركات التكنولوجيا الصينية تشكل خطرا أمنيا، واستشهدت بقواعد يمكنها أن تجبر هذه الشركات على تمرير البيانات إلى بكين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء "لا نريد أن نرى التطبيقات الصينية غير الموثوقة في متاجر التطبيقات الأمريكية"، مشيرا إلى "تهديدات كبيرة للبيانات الشخصية لمواطني أمريكا".



وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية قضايا تشمل التجارة والنزاع في بحر الصين الجنوبي، وهونج كونج، وتايوان، وجائحة فيروس كورونا.