قصة مهندس الترميم الفرنسي الذي قتل خلال انفجار مرفأ بيروت

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، مقتل مهندس ترميم الآثار جان مارك بونفيس، في انفجار مرفأ بيروت، الذي يعد أول فرنسي يلقي حتقه في تلك الكارثة، بينما يوجد 21 مصابا فرنسيا.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشلوت، في بيان اليوم الخميس، إن المهندس المعماري جان مارك بونفيس، المقيم في لبنان، الذي شارك في مشاريع ترميم المباني التي دمرتها الحرب اللبنانية، قتل إثر الانفجارات.

ونشرت وزيرة الثقافة الفرنسية تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تنعي بونفيس قائلة: "كان عاشقا للعاصمة الساحلية"، مشيرة إلى أن فرنسا ولبنان متحدتان في حزن على وفاته".

وولد المهندس المعماري في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1963، وهو مزدوج الجنسية لبناني- فرنسي، وتوفى في شقته التي كان يقطن بها وتقع في مبنى صممه بنفسه، وحصل على جائزة دولية على ذلك التصميم، بحسب محطة "إل.سي.إي" التلفزيونية الفرنسية.

ويترأس بونفيس شركة معمارية خاصة به تحمل اسم "جان مارك بونفيلس وشركاه"، والتي نفذت عمليات ترميم وتشييد معظم مباني العاصمة اللبنانية منذ تأسيسها عام 2006.

ووفقاً لصحيفة "لوريان لوجور" الفرنسية، فإن بونفيس كان يصور الانفجار الأول بتقنية البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من منطقة "مار ميخائيل"، وعندما وقع الانفجار الثاني أصيب قبل أن يلاقي حتفه.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن صديق بونفيس، ويدعى غسان حجار، قوله إن بونفيس كان يتمتع بروح جميلة، ورجل لامع، ومهندس معماري شهير في لبنان، مشيراً إلى أنه نظرا لسمعته الطيبة عمل مستشارا لفترة طويلة لدى وزارة الثقافة.

وأوضح حجار لمحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية: "حاولت الاتصال به يوم الحادث، فلم يجب وعندما ذهبت إلى شقته برفقة أصدقاء مشتركين، وجدناه يحتضر إثر الانفجار، فأحضرنا الإسعاف، وبعد مضيه 3 ساعات في غرفة الطوارئ، أخبرونا بالبحث عنه في المشرحة للتعرف على جثته".

وكان بونفيس قد وصف بيروت في مقابلة مع مجلة "لا أجندا كيلتورال" الثقافية الفرنسية، بأنها "مدينة المفارقات".