 انتظام امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية مشددة - بوابة الشروق
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انتظام امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية مشددة

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
مصطفى البنا
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 5:14 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 5:14 م

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددًا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم؛ لمتابعة سير وانتظام اللجان، والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد بين الطلاب.

وتفقد وكيل الوزارة، لجنة مدرسة الفيوم الثانوية الصناعية الميكانيكية المعمارية العسكرية، وأشاد بانضباط وانتظام اللجان، ونبه على رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

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