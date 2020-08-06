تعافي 6 حالات جديدة من فيروس كورونا ببني سويف

أعلن الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة ببني سويف، تعافي 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.