الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار

سجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار، لتواصل هبوطها الحر منذ بداية الأسبوع، على الرغم من المبيعات القوية للدولار من جانب البنوك العامة.

ووصل سعر الدولار إلى 27ر7 ليرة بعد ظهر اليوم، قبل أن يستقر عن 26ر7 ليرة. وكانت الليرة سجلت أضعف مستوى لها أمام الدولار في مايو عندما وصل سعر الدولار إلى 25ر7 ليرة.

وفقدت العملة التركية أكثر من 22% من قيمتها في مقابل الدولار منذ بداية العام.

ويأتي استمرار التراجع رغم قيام البنوك التركية ببيع الدولار بقوة خلال معظم فترات العام لدعم الليرة.

كما خسرت الأسهم المتداولة في بورصة اسطنبول نحو 5% من قيمتها اليوم الخميس.

ويعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والديون الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن تراجع قيمة الليرة يزيد من العبء على البنوك والشركات الخاصة التي تسدد ديونها بالدولار.