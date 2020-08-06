محكمة صينية تقضي بإعدام مواطن ثالث من كندا بتهم تتعلق بالمخدرات

قضت محكمة في جنوب الصين اليوم الخميس، بإعدام مواطن كندي بتهمة تصنيع المخدرات، وذلك في ثالث قضية من هذا النوع منذ أن توترت العلاقات بين كندا والصين قبل عامين بسبب احتجاز كندا لمسؤولة تنفيذية في شركة هواوي.



وقالت محكمة الشعب المتوسطة في جوانجتشو في بيان لها على موقعها الالكتروني، إنها حكمت على المواطن الكندي، شو ويهونج، بالإعدام بتهمة تصنيع المخدرات.



كما تم الحكم على مواطن صيني يدعى وين جوانشيونج، بالسجن مدى الحياة في نفس القضية.



ويشار إلى أن شو هو ثالث مواطن كندي يتم الحكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات في الصين خلال العامين الماضيين، بينما تحولت العلاقات بين بكين وأوتاوا إلى حالة من الجمود بسبب احتجاز كندا للمديرة التنفيذية لشركة هواوي، مينج وينتشو.



وكان قد تم القبض على مينج، ابنة مؤسس شركة هواوي، في كانون أول/ديسمبر من عام 2018 في فانكوفر، بناء على طلب تسليم أمريكي. وتواجه مينج اتهامات بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.



وبعد فترة قصيرة من إلقاء القبض عليها، اعتقلت الصين كنديين اثنين، وهما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، ورجل الأعمال مايكل سبافور، بتهمة التجسس.



ويقول منتقدون إن اعتقالهما جاء كرد فعل على القبض علي مينج، بينما تقول بكين إن قضية مينج لها دوافع سياسية.